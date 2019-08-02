AA muhabiri 'Gençler sevişin' fotoğrafını paylaştığı için işten çıkarılmış

Anadolu Ajansı bünyesinde 12 yıl boyunca çalışan foto muhabir Ensar Özdemir'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı’nda 12 yıl çalışan foto muhabir olarak çalışan Ensar Özdemir, "istihbarati bilgi" gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştı.

Özdemir’in sözleşmesi 667 sayılı KHK’ye dayandırarak feshedilmişti. Özdemir’in kendi çektiği ve AA’da yayınlanan fotoğraflar üzerinden suçlanan Özdemir’e tazminatı da verilmedi.

Artı Gerçek'ten Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre, 15 Mart 2018 tarihinde sözleşmesi feshedilen Özdemir, avukatı aracılığıyla iş akdinin haksız şekilde feshedildiği gerekçesiyle Gaziantep 6. İş Mahkemesine tazminat davası açtı.

Özdemir’in işten çıkarılma gerekçesinin gönderilen bir mektup olduğu ortaya çıktı.

Özdemir AA muhabiri H.Ö tarafından kurum yöneticisi Z.K’ya şikayet edildi. Z.K ise Özdemir’in sosyal medya hesaplarını inceleyerek bir dosya hazırladı. Dosya, Z.K tarafından AA yöneticisi H.Ö’ye gönderildi. Dosyanın içerisinde ise Ensar Özdemir’in kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı ve kendi çektiği fotoğraflar yer alıyor. Söz konusu fotoğraflardan birinde "Gençler Sevişin" şeklinde bir duvar yazısı bulunuyor. Diğer fotoğraflarda ise Nevroz alanında bulunan yurttaşlar var. Dosyada Özdemir’in bu fotoğraflarla "PKK, PYD propagandası" yaptığı ileri sürülüyor.