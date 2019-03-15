AA: MİT TIR'ları 'ihbarcı'sı Ordu'da yakalandı

AA'nın haberine göre 2014 yılında MİT TIR'larının durdurulması olayının 'ihbarcı'sı olduğu belirtilen Mustafa İlhan, Ordu'da gözaltına alınarak tutuklandı.

Anadolu Ajansı (AA), Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT TIR'larının durdurulması olayının "ihbarcısı FETÖ imamı" olduğu belirtilen Mustafa İlhan'ın Ordu'da saklandığı adreste yakalandığını duyurdu.

AA'nın haberinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından aranan firari "Ali" kod adlı Mustafa İlhan'ın, memleketi Ordu'daki bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Hatay'a getirildiği belirtildi. İlhan'ın, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

İlhan'ın emniyetteki sorgusunda "FETÖ/PDY" üyeliğini kabul ederek, kentte jandarmadan sorumlu "mahrem imam" olduğu, Kırıkhan'da durdurulan MİT TIR'larını da kendisinin ihbar ettiğini belirttiği ve Gülen Cemaati'yle 1998'de gittiği dershanede tanıştığını söylediği ileri sürüldü.

İfadesinde kendisinin üstü konumundaki "Halil Müdür" kod adlı kişinin talimatıyla MİT TIR'larını ihbar ettiğini söylediği öne sürülen İlhan'ın sözkonusu şahısla telefon görüşmesini şöyle anlattığı öne sürüldü:

"Bana telefonda 'Reyhanlı'dan Hassa yönüne gidecek olan, içinde silah ve mühimmat bulunan, terör örgütlerine giden bir tır olacak' dedi. Şu an hatırlamadığım 2 tırın plakasını verdi. Ben 'Hangi terör örgütüne gidiyor?' diye sordum. Bana 'PKK terör örgütüne gidiyor' diye cevap verdi. Ben de 'Bilgiyi nereden aldınız?' diye sordum, 'O da bende kalsın' diye cevap verdi. 'Bu silahların terör örgütüne gitmemesi lazım, bunu senin ihbar etmen gerekiyor' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Halil Müdür bana 'Ancak ihbarı benim söylediğim şekilde yapacaksın, ihbarı senin yaptığının belli olmaması lazım' dedi. Telefonda, 'Söylediklerimi iyi dinle, bir daha tekrar etmeyeceğim' dedi. Bana 'Güneş gözlüğünü gözüne takacaksın, telefonunu yanında götürmeyeceksin, evde bırakacaksın, kendi aracınla gitmeyeceksin, dolmuşla gideceksin, Habib-i Neccar Camisi'nin orada, köşede telefon kulübesi var, buradan arayabilirsin' şeklinde şeyler söyledi."

Belirlenen noktada telefon kulübesi bulmayınca bahis oynatılan bir işyerinden 156'yı aradığını söylediği öne sürülen ifadesinde İlhan'ın şu sözlere yer verdiği bildirildi: "156 görevlisine, Halil Müdür'ün bana verdiği plakaları verdim. İhbarı yapanı sordu, ben de o anda aklıma gelen 'Tahir Kara' diye bir isim söyledim. 156 görevlisi bana 'Bu bilgiyi emniyeti arayıp söylerseniz iyi olur' dedi. Ben de 'Tamam' deyip telefonu kapattım. MİT'e ait tırların 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde durdurulması olayıyla ilgili ihbarı yapan kişi benim. Ben bu talimatı 'Halil Müdür' kod isimli FETÖ mensubundan almıştım. Adana ilindeki olayla ilgili bilgim yoktur."