AA açıklamıyor: İşte İstanbul'da son sonuçlar

Anadolu Ajansı ve YSK seçim sonucuna ilişkin sessizliğini korurken, CHP'den İstanbul'a ilişkin yeni açıklama geldi.

Anadolu Ajansı ve YSK dün 23.30'dan itibaren İstanbul sonucunu açıklamazken, CHP'den açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP'li Barış Yarkadaş, saat 07.45'te yaptığı açıklamada, "Saat 07.45 itibariyle, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Binali Yıldırım'a 28.200 oy farkı attı" dedi.

CHP'li vekil Özgür Özel ise, "Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 29 bin oy ile seçimi aldı, AKP seçim sonucunu tanımayarak AA eliyle gerçeği gizliyor ve 'Teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği Kazandı' pankartları astırıyor. Bu elde tutulan kamu gücüyle 'sivil darbe' girişimidir" ifadelerini kullandı.