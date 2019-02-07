96 yaşındaki emekli öğretmene AKP'yi eleştiren karikatür paylaştı diye soruşturma: Hemen kelepçeyi takın!

1923 Doğumlu Köy Enstitülü emekli öğretmen Abdurahman Gezer’e sosyal medya hesabından iktidarı eleştiren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

96 yaşındaki emekli öğretmen Abdurahman Gezer’e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma açıldı.

1948 yılında Balıkesir Savaştape Köy Enstitüsüsünden mezun olduktan sonra 1949 yılında Yalova’da öğretmenliğe başlayan ve 30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan 96 yaşındaki Abdurrahman Gezer, günün büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçirerek, sosyal medyadan öğrencilerine sesleniyor.

Cumhuriyet'ten Faruk Kırtay'ın haberine göre, geçen haftalarda AKP hükümetini eleştiren bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaşan Gezer, Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden aranarak ifade vermeye gitti. Gezer, ifade vermek için gittiği karakolda hem kendisinin hem de ifadesini alan polislerin şaşırdığını belirterek “Karakolda ifademi alan polisler benim torunumun torunu yaşındaydı. Polisler de karşılarında 96 yaşında birini görünce çok şaşırdılar. Bir karikatürü paylaşmamdan dolayı benim ifademi almalarına ben de çok şaşırdım. İfademi alan bir polis memurunun amirine bilgi verirken ifadesine başvurduğumuz kişi babamın babasının yaşında demesi de tuhafıma gitti. Ellerimi uzattım, bir karikatür için beni tutuklayacaksanız hemen kelepçeyi takın o zaman deyince, polisler yine şaşırdı. 96 yaşındaki birinden böyle bir tepki beklemiyorlardı. İfademi aldıktan sonra serbest bıraktılar. 6 Şubat 2019 günü Yalova Cumhuriyet Başsavcılı’ğından gelen yazı ile hakkımda soruşturmaya gerek olmadığı yazısı bugün elime ulaştı” dedi.

1940 yılından bu yana muhalif kimliğe sahip olduğunu, bugüne kadar 3 darbe gördüğünü ve üç darbeden de soruşturma geçirerek gözaltına alınıp görevinden uzaklaştırıldığını belirten Gezer, “Ancak, bu kadar baskıcı bir iktidarla karşılaşmadım. Başkasının yaptığı bir karikatürü paylaşmam nedeniyle hakkımda soruşturma açıldı. Ama ben yılmadım ve muhalif kimliğimi devam ettiriyorum. Eleştirilerimi sosyal medyadan devam ettiriyorum. Günde en az 5 saat bilgisayar başındayım” ifadelerini kullandı.