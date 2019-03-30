90'lar sıraya girdi: Çiller ve Ağar'dan sonra Binali Yıldırım'a bir destek de Semra Özal'dan

Her fırsatta halkı '1990'lı yıllara geri dönüş' ile korkutan AKP, 90'lı yılların siyasi aktörlerinden destek almaya devam ediyor. Çiller ve Ağar'dan sonra Binali Yıldırım'a bir destek de Semra Özal'dan geldi.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, 31 Mart’taki yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ı desteklediğini açıkladı. Daha önce de eski Başbakan Tansu Çiller ile eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar da Yıldırım’ı desteklediklerini duyurmuştu.

'TAYYİP BEY'İ BEĞENİYORUM, PRATİK ZEKASI OLAN BİRİSİ'

Hürriyet’ten İpek Özbey’e konuşan Semra Özal ve ailesi, ilk kez bir adaya desteklerini basın yoluyla açıkladı.

Binali Yıldırım’la tanışmadığını ancak İstanbul’a iyi hizmet edeceğinden emin olduğunu kaydeden Semra Özal, şunları söyledi: “Herkes sosyal medyada fikrini yazıyor, ben de görüşlerimi açıklamak istedim. Tayyip Bey’i çok beğeniyorum. Akıllı, pratik zekâsı olan biri. Onun kendine uygun olarak seçtiği Binali Bey’in de çok doğal, özü sözü bir olduğunu, İstanbul’a layık bir başkan olacağını düşünüyorum.”

Her fırsatta halkı "1990'lı yıllara geri dönüş" ile korkutan AKP'nin, 90'lı yılların siyasi iklimini yaratan aktörlerden destek alması dikkat çekiyor.