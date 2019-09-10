9 yıl sonra erişim engelleme kararı geldi: Haberin doğru olmasının önemi yokmuş!

9 yıl önce yayımladığımız bir haber hakkındaki erişim engelleme kararı bugün tebliğ edildi. Haber, 6 Ekim 2010 tarihinde meclise verilen bir soru önergesiyle ilgili. Dönemin CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 2008 yılında yaptığı sınavda herkese 10 ek puan verilerek yazılı sınavda takılan bazı özel kişilerin sözlü sınava ittirildiği iddialarını sormuştu. 9 yıl sonra haber hakkında alınan karar, haberin doğruluğunun öneminin kalmadığı görüşünü içeriyor.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 2008 yılında dış ticaret uzman yardımcılığı sınavında açık bir usulsüzlük yapıldığı ortaya çıkmış, Müsteşar Yardımcısı'nın kızı yeterli puan alamayınca önce herkese ek 10 puan verilmiş ve sözlü sınavla birlikte 113. sıradaki müsteşar kızı 25. sıradan kuruma alınmıştı.

MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ, HER YERDE HABER OLDU

Konu daha sonra dönemin CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek tarafından Meclis gündemine taşınmış, o dönemde DTM Müsteşar Yardımcısı’nın Abdullah Köten olduğunu belirterek, “Köten'in kızı Emine Elçin Köten yazılı sınavdan 63 puan almıştır. Müsteşarın kızı sınavın 70 puan barajına girememesi nedeniyle tüm adayların puanları 10’ar puan yükseltilmiştir. Yazılı sınavda 113. sırada olan Emine Elçin Köten’in puanı 73’e çıkmıştır. Sözlü sınav sonrasında Müsteşarın kızı 25’inci sıradan kuruma alınıyor” demişti.

O dönem yazılı basının neredeyse tamamında yer bulan bu haber, aradan geçen 9 yılın ardından bu kez erişim engeline takıldı.

Emine Elçin Köten "unutulma hakkı ve kişisel verilerin korunması hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle" haberlere sansür talep ederken, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu talebi kabul ederek haberimize erişim engeli getirdi.

'HABERİN DOĞRU OLMASININ BİR ÖNEMİ YOK KARARI'

Mahkeme kararında, "başvuruya konu haberlerin ilk kez yayınlandıkları tarihte kişilik haklarına karşı bir saldırı veya ihlal içermediği, bu hâliyle ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceği" belirtilmesine rağmen, "Aradan geçen uzun zaman sonra, haberin 'güncellik' değerini yitirdiği, dolayısıyla haberin o tarihte 'gerçeklik ve doğruluk' kriterlerini karşılamasının artık bir önemi kalmadığı, habere konu olan kişiler için haksızlık içeren durumun, toplum tarafından öğrenilmesinin, geçmişte gerçeklik ve doğruluk payı varmış gibi ifşa edilmesi anlamına gelebileceği, dolayısıyla adı geçen habere istenildiği zaman ulaşılmasının, toplum açısından yanlış algılamaya yol açabileceği" ileri sürüldü.

'SİYASETÇİ DEĞİL, SANATÇI VE AYDIN DEĞİL, KAMUYU İLGİLENDİRMİYOR'

Kararın gerekçesinin devamında erişim engelinin gerekçesi olarak şu ifadelere yer verildi: "Anılan haberin basının arşivinde bulunmasının, haberin kamu yararı için gelecekte hatırlanması veya istatistikî açıdan değerlendirilmeye alınması gibi işlevi de taşımadığı, dolayısıyla haberin yayında kalmasının, toplumun ilerlemesi, gelişmesi için bir katkı sağlamayacağı gibi, kamu yararına toplum hafızasında yer etmesi gibi bir etkisi de olmadığı, haberin içeriğini oluşturan kişilerin; toplumu temsil ve topluma hizmet etme gayesiyle seçilmiş veya atanmış siyasilerden olmadığı gibi, topluma kendini anlatma ve toplumu aydınlatma gayesiyle eser veren sanatçılardan veya aydınlardan da olmaması nedeniyle, suç geçmişlerine dair bilgilerin kamuyu ilgilendirmediği, kişilerin geçmişlerinde yer eden olumsuz tecrübelere dair haberlere, toplum tarafından istenen her anda kolaylıkla ulaşılmasının başvuranların kişilik haklarını zedelediği, sonuç ve kanaatine varılmış olup, talebin kabulüne dair... karar verilmiştir."