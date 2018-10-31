9 partiden 'Kürtçe resmi dil olsun' talebi

Diyarbakır’da bir araya gelen 9 Kürt partisi, Kürt dilinin geliştirilmesi, resmi dil olması ve okullarda öğretilmesi amacıyla ortak bir platform kurdu.

Diyarbakır’da bir araya gelen Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP), Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur (KDP-Bakur), Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (KDP-T), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), İnsan ve Özgürlük Partisi, Halkların Demokrasi Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Azadî Hareketi temsilcileri Kürt dilinin geliştirilerek resmi dil olması ve okullarda öğretilmesi amacıyla ortak bir platform kurdu.

Rûdaw’a konuşan KDP-T Genel Başkan Yardımcısı Şerefhan Ciziri, “10-11 Kasım tarihlerinde dil çalıştayı düzenleyeceğiz. Kürtçenin Türkçe ile birlikte resmi dil olmasını talep edeceğiz. İkinci olarak Kürtçenin ilköğretimden üniversiteye kadar eğitim dili olmasını istiyoruz” dedi.