'FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına' yönelik soruşturmada İzmir merkezli olarak 9 ilde 30 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

TSK içerisindeki "FETÖ" yapılanmasına yönelik soruşturmada İzmir merkezli 9 ilde 30 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fethullah Gülen Cemaati'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik olarak ardışık aramalarda tespit edilen 3’ü ihraç askeri öğrenci, 2’si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli toplam 30 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.

Gözaltı kararının ardından İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas illerinde yapılan operasyonlarda; 21 kişi gözaltına alındı.