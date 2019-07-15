88 bin kapasiteli yeni cezaevleri yolda

Tutuklu ve hükümlü sayısı her geçen gün artarken, cezaevi inşaatlarına da yenileri ekleniyor. Yapılması planlanan yeni cezaevleriyle birlikte toplam kapasitenin 88 bin 367’ye çıkartılacağı açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, cezaevlerine ilişkin yaptığı başvurusuna Adalet Bakanlığı tarafından gelen yanıtları paylaştı. Buna göre Haziran 2019 tarihi itibari ile inşaatı devam eden 114 adet ceza infaz kurumu mevcut. İhale aşamasındakilerin sayısının ise 23.

Ülkemizde Temmuz 2019 tarihi itibariyle 353 ceza infaz kurumu olduğu belirtilirken, mevcut kapasitenin 218 bin 950 olduğu, inşaatı devam eden 114 ceza infaz kurumu arasında 2 kadın, 1 kadın açık, 2 çocuk cezaevi bulunduğu ifade edildi. Yapımı süren ve ihale aşamasında olan cezaevleriyle birlikte ise toplam kapasitenin 88 bin 367’ye çıkartılması planlanıyor.

'HAPSETME ORANLARINDA TÜRKİYE ABD VE İSRAİL'LE İLK ÜÇ SIRAYI PAYLAŞIYOR'

CHP’li Adıgüzel, Adalet Bakanlığı’ndan gelen yanıta ilişkin, bakanlığın vatandaşa adeta yeni cezaevleri müjdelediğini, cezaevi yapmaktan ancak utanç duyulabileceğini belirterek şunları söyledi; "OECD’nin Mayıs 2019 tarihli verilerine göre, OECD ülkeleri arasında Türkiye Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından hapsetme oranlarında ikinci sırada yer alıyor. 330 milyon nüfuslu Amerika’da 100 bin kişiye düşen tutuklu ve hükümlü sayısı 655 iken, bu sayı 82 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Türkiye’de 318. Ne acı ki eğitimde, sağlıkta, teknolojide ve daha birçok konuda OECD listelerinin son sıralarında yer alan Türkiye, hapsetme oranlarında ABD ve İsrail’le ilk 3 sırayı paylaşıyor."