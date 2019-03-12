800 kişi AKP'den istifa edip CHP'ye katıldı

İzmir Bayraklı'da AKP’den istifa eden yaklaşık 800 kişi CHP’ye katıldı.

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala’da AKP’den istifa eden yaklaşık 800 kişi CHP’ye katıldı.

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel yeni üyelere rozetlerini törenle taktı.

Törende konuşan Sandal, 2014’te AKP’den Bayraklı Belediye Başkan adayı gösterilen İsmail Sarı ve MHP’den Başkan adayı gösterilen Mehmet Toptaş’ı da bünyelerine katarak toplumsal bir kucaklaşmayı sağladıklarını ileri sürdü.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, CHP’ye katılan 800 kişi arasında AKP’de şu görevlerde bulunmuş isimler de yer alıyor:

AKP Bayraklı İlçe Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, İlçe Sekreteri Eser Sarı, İlçe Başkan yardımcısı Recep Aslan, Mansuroğlu Delegesi Ahmet Yabanlı, İl Kolları Yönetim kurulu Üyesi Nazan Oğuzlar, Çiçek mahallesi delegesi Yusuf Kucur gibi isimler de yer alıyor.