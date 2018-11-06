'80 bin liraya böbrek bağışlıyorum, borçlarımızı anca kapatırız'

İnternet üzerinden böbreğini satan bir yurttaş, 'Ailem 80 bin TL diyor. Anca bu fiyatla borçlarımızı kapatabiliriz' diyor.

Sosyal medyada ve internet platformlarında "satılık böbrek" ilanları artıyor. Böbreğini satan insanların "Neden böbreğinizi satıyorsunuz?" sorusuna verdikleri yanıtlar ortak: Borcumuz var...

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz, böbreğini satmak isteyen ve ilan veren yurttaşlarla konuştu.

Söz konusu konuşmalar şöyle:

- Merhaba, internetteki satılık böbrek ilanı için aradım.

Buyurun.

- Kiminle görüşüyorum, böbreğini satacak kişi siz misiniz?

Ben Burak, böbreğini satan kişi erkek kardeşim, 28 yaşında.

- Peki neden sattığını öğrenebilir miyim?

Ailemizin borcu var ondan dolayı satıyor.

- Neden siz değil de kardeşiniz?

Çünkü ben alkol kullanıyorum. Kardeşim ne alkol ne de sigara kullanıyor. Bir de ben evliyim, borç ailemin borcu. Kendileri böyle bir karar aldı.

- Kardeşinizin herhangi bir sağlık problemi var mı ya da kullandığı bir ilaç?

Hayır, herhangi hastalığı yok, doktor kontrolünde verebiliriz.

- Peki kaç paraya satmayı düşünüyorsunuz?

Ailem 80 bin TL diyor. Anca bu fiyatla borçlarımızı kapatabiliriz.

'18 BİN DOLARA BAĞIŞLIYORUM'

Facebook'ta "Böbreğimi bağışlıyorum" diye paylaşımda bulunan A.Y. ile yapılan konuşma da şöyle:

- Merhaba, satılık böbrek için rahatsız ettim.

Bağışlıyorum diyelim.

- Peki neden bağışlıyorsunuz?

Sevaba girmek istiyorum.

- Bağışlıyorum yazmışsınız ücret talep edecek misiniz?

Ben 18 bin dolar diyorum.

- Peki paraya acil mi ihtiyacınız var, nakil olur olmaz hemen ödememiz mi gerekiyor hepsini?

Yani…

- Peki neden satıyorsunuz?

Satmıyorum hanımefendi bağışlıyorum.

- 18 bin dolara mı bağışlıyorsunuz?

Yani…