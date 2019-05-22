8 yıl sonra resmi görüşme: Öcalan'ın avukatları Gemlik’ten İmralı’ya hareket etti

Abdullah Öcalan'ın avukatları Gemlik'ten İmralı Adası'na hareket etti. Bugünkü ziyaret, 27 Temmuz 2011 tarihinden sonra avukatlarla Gemlik üzerinden yapılan ilk resmi görüşme özelliğini taşıyor. 2 Mayıs tarihinde İmralı'da yapılan görüşme, gizli olarak gerçekleştirilmiş ve 5 Mayıs tarihinde duyurulmuştu.

İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan 8 sene sonra adaya geçişin sağlandığı Gemlik'ten giden heyetle görüşecek. Bir kadın, bir erkek avukatı sabah 9:20 sıralarında Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na geldi.

Burada kimlik kontrolleri yapılan avukatların yanlarında iç çamaşır, günlük gazeteler ve bir kaç kitabı da getirdiği gözlendi. 2 avukat İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve Cezaevi Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde Gemport Limanı’ndan İmralı Adası’na hareket etti.

Abdullah Öcalan mayıs ayının başlarında Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve avukatlarıyla bir görüşme yapmıştı. Ancak avukatlar bu görüşmeyi gerçekleştirmek için İstanbul'dan hareket etmişti. Üstelik bu görüşmenin bilgisinin basına servis edilmesi birkaç gün sonra gerçekleşmiş, Öcalan'ın o görüşmede avukatlarıyla paylaştığı bilinen mektubun "onaylanması" beklenmişti.

Görüşmenin kamuoyunun bilgisine açıldığı gün de YSK'nın İstanbul seçimleri için aldığı iptal kararı açıklanmıştı.

Bugünkü ziyaret 27 Temmuz 2011 tarihinden sonra avukatlarıyla Gemlik üzerinden yapılan ilk görüşme özelliğini taşıyor.

Öcalan bundan önce resmi biçimde 12 Ocak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştürülmüştü.