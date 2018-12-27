8 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye yeni rektör atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirdi.

Resmi Gazete'te yayımlanan karara göre yapılan atamalar şöyle:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlter KUŞ,

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sami ÖZGÜL,

Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK,

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet KUL,

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, atanmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Muhammed Fatih ANDI atanmıştır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Kerim GÜNEY atanmıştır.

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Can ÇOĞUN atanmıştır.