8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke: Listede şaşırtan isim

Sekiz milletvekiline ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.
Listede HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı yer aldı.
AKP'li Posacı hakkında fezleke hazırlanması şaşkınlık yarattı.