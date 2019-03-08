8 Mart'ta Abdülhamit övgüsü: Çoraplarını eşine giydirtmekten sakınırdı

Takvim gazetesi, 8 Mart sebebiyle Abdülhamit'i överek, Abdülhamit'in 'kadın hassasiyetini' eşine çoraplarını giydirtmemesiyle 'kanıtladı'.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle 2. Abdülhamit'i öven bir haber yapan Takvim gazetesi, Abdülhamit için "Çoraplarını eşine giydirtmekten sakınırdı" dedi.

"Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan 2.Abdülhamid'in kadın hassasiyeti!" başlıklı haberde, Abdülhamit'i tanıtmak için TRT'de yayımlanan dizinin kullanılması dikkat çekerken, haberde Abdülhamit'in "kadın hassasiyeti" konusunda eşine kendi çoraplarını giydirtmemesi dışında bir bilgi yer almadı.

Haberde Abdülhamit'in kadın konusundaki "hassasiyetine" kanıt olarak sunulan hikaye şöyle:

"Abdülhamid Han çok hastaydı. Çoraklarını giyecek mecali yoktu. Bunun farkına varan Müşfika Kadınefendi padişahın yanına gider ve çoraplarını giydirmek ister.

Abdülhamid Han bu durumdan çok mahçup olur ve "Bir kadının kocasına karşı olan hakları büyüktür. Kadınım bu hizmetine mukabil hakkını helal et" der.

Bu sefer de Müşfika Kadınefendi mahçup olur. Padişah beş kez hakkını helal et demesi üzerine ettiğini söyler."