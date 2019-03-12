8 Mart tartışmasının tek kadın konuğu programı terk etti

CNN Türk'te 8 Mart'ta ezanın ıslıklandığı yalanı tartışılırken, programın konuklarından Elfin Tataroğlu programı terk etti.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Takvim Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ve Yönetim Bilimci Elfin Tataroğlu arasında "8 Mart Gece Yürüyüşü"ne ilişkin yaşanan tartışma sonrası Tataroğlu programı terk etti.

Tataroğlu, ezanın protesto edildiği iddialarının tehlikeli olduğunu, bu iddiaların konuşulmaması gerektiğini söylerken, Şahin ise ezan sesi duyulduğunda protestonun durmadığını, bunun tehlikeli olduğunu söyledi.

Yaşanan tartışmanın ardından Zafer Şahin'in "Başarısız siyasi kariyeriniz" sözleri sonrası Elfin Tataroğlu, "Başarısız siyasi kariyeriniz mi? Ne kadar ayıp bir şey! Çok ayıp bir şey bu" diyerek tepki gösterdi.

Daha sonra ise Tarafsız Bölge'ye verilen reklam arasının ardından Elfin Tataroğlu canlı yayını terk etti.

Elfin Tataroğlu'nun olmadığı bölümde ise konuklar Zafer Şahin'in sözlerine tepki gösterdi.