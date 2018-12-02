8 ilde 'FETÖ' operasyonu: 2 üsteğmen, 7 astsubay...

Trabzon merkezli 8 ilde 'FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 üsteğmen ile 7 astsubay yakalandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen "FETÖ" üyelerine yönelik Trabzon, İstanbul, Ankara, Muş, Balıkesir, Edirne, Bayburt ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli 2 üsteğmen ile Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma komutanlıkları bünyesinde görevli 7 astsubay olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.