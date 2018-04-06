8 ilde 'FETÖ' operasyonu: 14 asker gözaltına alındı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına" ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, "örgütsel faaliyetlerde bulunduğu" öne sürülen muvazzaf askerler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Erzincan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Aydın, Kırklareli, Konya, Samsun ve Sivas'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aktif görevdeki subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan 14 askeri personel gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.