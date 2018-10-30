8 HDP'li için tutuklama istemi

27 Ekim'de gözaltına alınan ve aralarında HDP eski Urfa milletvekili İbrahim Binici'nin de bulunduğu sekiz kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara’da 27 Ekim günü sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında HDP Urfa eski milletvekili İbrahim Binici, İHD MYK üyesi Ali Rıza Yurtsever, HDP Etimesgut eski ilçe başkanı Lokman Aydoğmuş, HDP il yöneticisi Derya Bakır, akademisyen Sedat Yağcıoğlu, HDP ilçe yöneticisi Halil Çelenk, HDP’nin 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde adayı olan İsmet Yalçınkaya, Kazım Arslan ve Metin Kümek gözaltına alınmıştı. İbrahim Binici, tedavi gördüğü hastaneden gözaltına alınmış, kanser hastası Ali Rıza Yurtsever de dün sağlık sorunları nedeniyle savcılıktan adli kontrol nedeniyle serbest bırakılmıştı. TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER Gözaltında bulunan sekiz kişi emniyet işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Savcıya ifade veren sekiz kişi, “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” gerekçesiyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.