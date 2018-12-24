8 bin asker Menbiç sınırına kaydırıldı

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun bekletilmesi kararı alındığı belirtilirken, Menbiç'e operasyon için büyük bir askeri sevkiyat yapıldı.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası TSK ve ÖSO birlikleri Menbiç sınırına kaydırıldı. Sacir bölgesine cumartesi akşam saatlerinde başlayan sevkiyat kapsamında 8 binden fazla TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesi, hududun sıfır noktasına intikal etti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın haberine göre, akşamın ilk saatlerinde başlayan sevkiyat pazar günü sabahın ilk ışıklarına dek sürdü. Çeşitli birliklerden gönderilen 200 araçlık konvoy Karkamış’tan Cerablus’a, Kilis’ten Azez’e aynı saatlerde geçti. TSK’ya ek olarak 60 araçlık ÖSO konvoyu da sınır hattına gönderildi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib operasyonlarına katılan 2 binden fazla özel kuvvet askeri de Menbiç kırsalına geçiş yaptı.

Fırat Kalkanı bölgesinin Münbiç’e bakan sınır kesimlerine gönderilen askerler Sacir, Kırata, Avn Dadad, Bulduk gibi noktalara yerleştirildi. Birliklerden tüm mobil telefonlar başta olmak üzere elektronik cihazlar toplandı.

Haberde operasyonun kısa süre içinde başlayabileceği ileri sürüldü.