78 yaşındaki yurttaşa Erdoğan'a hakaretten 8 yıl hapis cezası

78 yaşındaki Ali Ergin G., sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki Ali Ergin G.’ye sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ali Ergin G. savunmasında söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu belirterek, mesajların sadece bir kısmını kendisinin paylaştığını ve hesabına sahte yüklemeler yapıldığını söyledi.

Mahkeme hakimi, cezada hiçbir indirim uygulamadan yaşlı adamı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan “kamu görevlisine hakaret” suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Dosyanın İstinaf Mahkemesine taşınmasının ardından Ali Ergin G., İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yeniden yargılandı. Paylaşımlardan hangisini kendisinin yaptığını hatırlamadığını söyleyen sanık Ali Ergin G., sosyal medya hesabına korsan giriş yapıldığını ve bunu gelen uyarıyla anlayarak 3 kez şifresini değiştirdiğini söyledi. Suç işleme kastı ile hareket etmediğini söyleyen yaşlı adam beraatını istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yaşı ve kişisel durumuna göre yeniden bir değerlendirme yapılması gerekeceğini belirterek, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın kaldırılmasını istedi. Mahkeme hakimi sanık Ali Ergin G.’nin son savunmasını yapması için duruşmayı erteledi.