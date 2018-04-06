7.7 milyar lira bütçeli Diyanet İşleri, para toplamak için bağış kampanyası başlattı

2018 bütçesi 7.7 milyar lira olarak belirlenen Diyanet İşleri, cami yapımı için bağış kampanyası başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, cami yapımı için bağış kampanyası başlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Aziz milletimizin bugüne kadar olduğu gibi kıyamete değin camilere destek olacağına canıgönülden inanıyoruz. Bu bağlamda 'Bir Tuğla da Benim Olsun' kampanyasını başlatmış bulunuyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Bir Tuğla da Benim Olsun" kampanyasının tanıtımı, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Başlatılan kampanyaya ilişkin bilgi veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Bizler caminin değerleriyle kurulan bir medeniyetin varisleriyiz. Sadece ibadetlerimiz değil tarihimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz camiyle iç içedir." dedi.

Erbaş, şöyle konuştu:

"Türkiye Diyanet Vakfımız, kadirşinas milletimizin desteğiyle Balkanlardan Afrika'ya, Kafkaslardan Güney Amerika'ya, İngiltere'den Haiti'ye, Filistin'den Belarus'a kadar yeryüzünün her yerinde, ezan sesine hasret kimse kalmasın şuuru ve gayesiyle camiler inşa etmektedir. İslam'ın bu topraklar üzerinde varlığının sembolü olan camilerin inşa ve ihyası için başta gece gündüz demeden fedakarca gayret gösteren Diyanet camiasının bütün kademelerindeki kıymetli din gönüllülerimiz olmak üzere, bu yolda emek sarf eden, maddi ve manevi destek veren aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyor, camilerin inşası için yapılan bütün yardımların Allah indinde makbul ve ebedi kurtuluşa vesile olmasını niyaz ediyoruz."

"CAMİ" yazarak istenilen numaraya mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunulabiliyor.