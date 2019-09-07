754. haftalarında Cumartesi anneleri: Oturmanız gereken yer bu ülkeyi yönetenlerin kapısıdır

Gözaltında kaybedilen yakınları için 754. kez Taksim'de bir araya gelen Cumartesi Anneleri, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan annelere seslenerek ‘Yanlış yerde oturuyorlar. Oturması gerekilen yer bu ülkeyi yönetenlerin ofislerinin, bakanlarının önüdür. Çünkü bu ülkeyi bu hale getiren bunlardır, oturduğunuz yer değildir’ açıklamasını yaptı.

754 haftadır gözaltında kaybedilen yakınları için Taksim’de bir araya gelen Cumartesi Anneleri, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan ailelere yönelik “Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın kalkıp da oradaki annelerin göz yaşları üzerinde konuşma hakkı yoktur. Annelerin göz yaşları farklı değildir. Eğer bu kadar hümanistseniz, bu kadar annelere karşı duyarlıysanız annelerin genelde bu ülkede ne yaşadığını görmek zorundasınız. Bunu yapanlar da sizlersiniz. Cumartesi Anneleri ile oradaki annelerin sorunlarını çözecek olan bu ülkeyi yönetenlerdir. Barışı sağlamak zorundasınız. Barış olmadığı sürece bu annelerin feryatları susmayacaktır” açıklamasında bulundu.

Açıklamada “Yanlış yerde oturuyorlar. Oturması gerekilen yer bu ülkeyi yönetenlerin ofislerinin, bakanlarının önüdür. Çünkü bu ülkeyi bu hale getiren bunlardır, oturduğunuz yer değildir. Bizi bir yıldır bu sokağa kapattılar arkadaşlar. Bu bir zulümdür, bu bir işkencedir, bu bir hak ihlalidir." denilirken, medyada çıkan haberlere yönelikse “hiç bizi görmeyen, duymayan, buradaki annelerin çığlığına hiç dönüp de bakmayan yazarlar, çizerler, siyasiler, bakanlar bugün oradaki anaların gözyaşı üzerinden politika yapmaya başladılar.” denildi.