75 yaşındaki Perihan Pulat’ı darp eden polise ödül gibi ceza

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde OHAL KHK’leri ile ihraç edilen Nuriye Gülmen’in “İşimi geri istiyorum” diyerek başlattığı direnişe destek veren 75 yaşındaki Perihan Pulat, 1 Mayıs 2018’de polis tarafından darp edilmişti.
Sendika.org'un haberine göre, Pulat’ın darp edilmesine ilişkin dün (6 Şubat) Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan davada saldırgan polis E.G. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, dava 24 Mayıs’a ertelenmişti.
Hakkındaki karar üzerine polis ordusu eşliğinde adliyeye gelen E.G, ifade verdi. İfadenin ardından mahkeme, E.G’ye 15 ay taksitle 3 bin TL para cezası verirken, hükmün açıklamasını da geri bıraktı.