71 yıl sonra heykele pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'da 1947 yıllında bağış toplanarak yapılan heykel gericileri rahatsız etti.

Malaya Kanalboyu Caddesi’nde, Orduevi ile İsmet Paşa (Hürriyet) Parkı arasında bulunan ve 1947 heykeltıraşlar Nejat Sirel ve Hakkı Atamulu tarafından yapılan Atatürk anıtındaki ‘çıplak genç’ heykeli gericileri rahatsız etti.

Malatya Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata'nın heykele ‘şort giydirilsin' derken kentte terzilik yapan Mehmet Ali Yaman da heykelin ölçülerini alıp pantolon dikmeye hazır olduğunu ifade etti.

Yapılan bu açıklamalar tepki çekerken, heykele yönelik saldırının engellenip engellenmeyeceği merak konusu.