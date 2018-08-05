700’e yakın ilaç eczanelerde bulunamıyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 'çoğunluğu kanser ve kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar olmak üzere 700’e yakın ithal ilacın piyasada bulunamadığını' açıkladı.

AKP'nin ithal ilaçta avro kurunu 2 lira 69 kuruşa sabitlemesi ve avronun 6 liraya dayanması nedeniyle ilaç ithalatının durma noktasına geldiğini açıklayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Avrodaki artış durmuyor, durmadığı gibi ithal ilaca ödenen avro kuru da yükseltilmiyor. 700 kaleme yakın önemli ilaç piyasada bulunmuyor. Bunun nedeni de hükümetin ilaç fiyatlarını belirlemedeki yanlışları ve sağlıktan tasarruf etme çabası. Her şeyden tasarruf olabilir ancak sağlıktan tasarruf olmaz” dedi.

Sertel, şöyle devam etti:

“Sağlıkla ilgili harcanan parayı kontrol altına almak ve tasarruf etmek gibi bir mantık çerçevesinde hatalı bir politika izlenmeye başlandı. Bunun devamında ilaç fiyatlarını belirlemek için bir kriter ortaya atıldı ve sabitlenmiş Euro kuru oluşturuldu. Sabitlenmiş Euro kuru geçen yıl 2 lira 12 kuruş idi bu sene 2 lira 69 kuruş. Ancak serbest piyasada Euro 6 liraya yakın. Euro’nun 6 liraya yakın olduğu bir ortamda ithalatçılara 2 lira 69 kuruş sabit fiyatla ilaç getir demek nasıl bir mantık? Başta kanser olmak üzere birçok kronik hastalığın ilacı ithal. Döviz artmış ama ithal ilaca verilen fiyatta bir ayarlama yapılmamış. Bu nedenle 700’e yakın ilaç çeşidi şu anda eczanelerde yok. Parası olan, imkanı olan, ithal ilaçları direkt yurtdışından getirtiyor. Ancak gariban vatandaş eczanede ilacını bulamıyor. Olan garibana oluyor. Bakanlık ya gerekli tedbirleri alsın ya da bu ilaçların neden piyasada olmadığını vatandaşlara anlatsın."