70 yaşındaki hasta tutuklu SEGBİS'le bağlandığı duruşmada hayatını kaybetti

Edirne F Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile Mardin'deki duruşmasına katılan 70 yaşındaki hasta tutuklu İbrahim Akbaba, duruşma sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Akbaba'nın durumu daha önce Meclis gündemine taşınmıştı.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 70 yaşındaki İbrahim Akbaba, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdiği sırada kalp krizi geçirdi. Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya bağlanan Akbaba, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Akbaba’nın cenazesi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

15 aydır tutuklu olan İbrahim Akbaba, yaklaşık 2 ay önce Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Edirne F Tipi Cezaevi’ne isteği dışında sevk edilmiş, sevk sırasında iki gün ring aracında yolculuk yapmak zorunda kalmıştı.

Daha önce açık kalp ameliyatı geçirmiş ve diyabet hastası olan Akbaba bir bacağını kaybettiği için protez bacakla yaşıyordu. Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi yönünde yazı yazılan Akbaba’nın durumuna ilişkin bir sonuç çıkmamıştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Akbaba, cezaevine giden insan hakları savunucularına ilaçlarını düzenli alamadığını bildirmiş ve bakıma ihtiyacı olduğu için oğlunun tutuklu bulunduğu Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne sevkini istemesine rağmen talebine cevap alamamıştı.

Akbaba’nın durumu daha önce HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay tarafından Meclis’e taşınmıştı. Günay, verdiği soru önergesinde Akbaba’nın tedavisinin aksatılmasına ve sağlığa erişim hakkının kısıtlanmasına dair sorular yöneltmişti.