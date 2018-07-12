7 Şubat MİT kriziyle ilgili operasyon: 6 gözaltı

AKP ile Gülen Cemaati arasındaki ilk krizlerden biri olan 7 Şubat 2012'de Hakan Fidan'ın KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasıyla ilgili yeni soruşturma başlatıldı. Bu sabah düzenlenen operasyonlarda aralarında polis, gazeteci ve avukatın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 Şubat MİT kriziyle ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sabah eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonlarda polis, gazeteci ve avukatın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Fetullah Gülen, halen cezaevinde "FETÖ" soruşturmalarından tutuklu bulunan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Oğuzhan Ceylan ile "MİT imamı" olarak adı geçen firari Murat Karabulut, dönemin savcıları Sadrettin Sarıkaya, Bilal Bayraktar hakkında da yakalama kararı verildi.

Halen tutuklu olan aralarında eski emniyet müdürü ve savcıların da bulunduğu 10 kişi, cezaevlerinden alınarak sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Yakalama kararı çıkartılanlardan 5'inin halen yurtdışında olduğu belirtildi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise eski Radikal gazetesi muhabiri Mustafa Gökkılıç, polis memurları Fazıl Adnan Ezgi, Faik Şaşmaz ile avukat Ümit Duman'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 3 kişininse halen arandığı kaydedildi.

AKP ile Gülen Cemaati arasındaki çatışmanın başlangıç işaretlerinden biri olan krizde, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlileri KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmış, Fidan ifadeye gitmeyerek dönemin başbakanı Erdoğan ve cumhurbaşkanı Gül ile görüşmüş, MİT Müsteşarlığı savcılık hakkında yetkisizlik itirazında bulunmuştu.