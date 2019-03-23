7 Rolex saat karşılığı madalya alan Federasyon başkanı, seçimlerde AKP'ye oy istedi

Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, federasyonun internet sitesi üzerinden AKP propagandası yaptı.

Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Wushu Federasyonu’nun resmi internet sitesinde bir makale yayınladı.

Akyüz, 17 Mart 2019 tarihli makalesinde ‘Ya hizmet ya sefalet tercih edilecek’ diyerek AKP propagandası yaptı. Cumhuriyet'in haberine göre, Akyüz’ün ismi kamuoyuna gündemine “kızı için 7 adet Rolex marka saat karşılığı madalya aldığı” iddiasıyla gündeme gelmişti.

Akyüz, başkan vekilliğini yaptığı federasyonun resmi sitesinde kaleme aldığı yazısında CHP’yi eleştirdi ve 31 Mart'ta AKP'nin desteklenmesi gerektiğini yazdı. Akyüz "Bu işin şakası yoktur ve maceraya da gerek yoktur. Ya hizmet ya seflet tercih edilecek" diye yazdı.