7 partili ‘simülasyon’

Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmede CHP, 7 partili ‘sıfır baraj’ ittifakı önerisini iki simülasyon üzerinden İyi Parti’ye anlattı. Senaryolardan birinin HDP’siz olduğu kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında dün gerçekleşen görüşmede “ortak aday” değil, 7 partili “sıfır baraj ittifakı” konuşuldu. CHP heyetinin İyi Parti heyetine önerilerini “simülasyon”la anlattığı kaydedildi.

7 PARTİLİ ÇOĞUNLUK HESABI

Hürriyet’in haberine göre dün CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede İyi Parti’ye CHP’nin önerdiği 7 partili “sıfır baraj” ittifakı anlatıldı. HDP’li ve HDP’siz senaryolar üzerinden iki “simülasyon” Akşener ve beraberindekilere sunuldu. Kılıçdaroğlu, AKP-MHP dışında kalan 7 partinin katılacağı bir ittifak oluşturulması durumunda 301 milletvekiliyle parlamento çoğunluğunun elde edilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

HDP’Lİ İTTİFAKA İYİ PARTİ SOĞUK

Akşener’in, simülasyona karşılık olarak “sağ ittifak”tan yana olduğunu, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin içinde yer alacağı bir ittifakın iyi sonuç vereceğini söylediği belirtiliyor. Ancak Akşener’in HDP’siz olmak kaydıyla Kılıçdaroğlu’nun önerdiği ittifaka da soğuk bakmadığını ifade ettiği kaydedildi.

CHP ADAYINI AKŞENER BİLİYOR

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği ismi de “kimseye söylememesi” kaydıyla Akşener’e söylediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun aynı zamanda “Basın üzerinden bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz Abdullah Gül’ü aday olarak göstermeyeceğiz” dediği de haberde yer aldı.