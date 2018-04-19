Ankara'da merkezli 6 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda 7 eski Danıştay personeli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen "FETÖ" operasyonunda telefonlarında ByLock bulunduğu iddia edilen 7 eski Danıştay personeli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7'si eski Danıştay personeli 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ"ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte üye olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen eski 7 Danıştay personeli ile bu kurumun FETÖ yapılanmasında görev aldığı öne sürülen kamu görevlisi olmayan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Bursa’da eş zamanlı olarak yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı ifade edildi.