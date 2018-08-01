63 yaşındaki işçi çatıdan düşerek yaşamını yitirdi

İstanbul’da bir atölyede gece bekçiliği yaptığı öğrenilen 63 yaşındaki işçi Ercan Erikli, kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.

İstanbul'da bir atölyede gece bekçiliği yapan 63 yaşındaki işçi Ercan Erikli'nin kontrol etmek için çıktığı çatnın kırılması sonucu düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Erikli'nin prefabrik çatının kırılması sonucu düştüğü öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; olay, Maltepe Mahallesi'nde bulunan tekstil yıkama atölyesinde gece saat 01.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çiftehavuzlar Ayvalıdere Sokak'ta bir sitede bekçi olarak çalışan Ercan Erikli (63), çatıdaki kapıyı kontrol ederken henüz bilinmeyen bir nedenle kırılan prefabrik çatıdan düştü. Düşmenin etkisiyle kafasını içerideki makinelere çarpan Ercan Erikli olay yerinde hayatını kaybetti.

Erikli'nin düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Erikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, şerit çekerek çevrede önlem alırken, olayın meydana geldiği çatıda ve Erikli'nin düştüğü işyerinde detaylı olay yeri çalışması yapıldı.