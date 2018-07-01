6 yaşındaki Yahya'nın ayağı Erdoğan'ın gözünün önünde kapana sıkıştı, üç ameliyat geçirdi

Seçim akşamı İstanbul'daki cumhurbaşkanlığı konutu önünde ayağı araç kapanına sıkışan 6 yaşındaki Yahya, tam üç ameliyata girdi.

24 Haziran seçim akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki konutu önünde yaşanan kazaya ilişkin son gelişmeler ortaya çıktı.

Star gazetesi yazarı Resul Tosun, bugünkü “Reis seçim akşamı neden üzgündü?” başlıklı yazısında yaşananları anlattı:

“Tayyip beyin RP İl Başkanlığı döneminde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan değerli dostum Ali Taşkıran’ın iki torunu da (Büşra ve Yahya) Tayyip beyin kızlarıyla arkadaş olan anneleri Sena hanımla oradaydı. Tayyip bey sokak başında görününce Büşra, Tayyip amcasına doğru koştu. Küçük kardeş 6 yaşındaki Yahya da ablasının arkasından koşarken yoldaki açılıp kapanan araç kapanına sağ bacağını kaptırdı. O ağır kapan çocuğun bacağını önce aşağı çekti sonra yukarı kaldırdı ve sağ bacağın eti sıyrıldı. Bütün bunlar Tayyip beyin gözünün önünde cereyan etti.

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Taşkıranlar bizim aile dostumuz olduğu için ertesi gün hanımla birlikte hastaneye gittiğimizde minikYahya on saatlik ameliyattan sonra ikinci bir ameliyata alınmıştı.

Tam iyi gidiyor derken iki gün sonra Yeditepe Üniversite hastanesine nakledilen Yahya üçüncü kez ameliyata alındı. Doktorlar uyutulan Yahya’yı Perşembe akşamı ancak uyandırabildi.

İşte Tayyip beyi o akşam üzen olay buydu. Üzülmekle kalmadı hastanedeki her aşama ile yakından ilgilendi."