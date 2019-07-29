6 aydır kayıp olan 4 KHK'linin nerede olduğu ortaya çıktı

Cemaat bağlantısı nedeniyle KHK ile ihraç edilen ve Şubat ayından bu yana kayıp oldukları öne sürülen 6 kişiden 4'ünün Emniyet'te olduğu açıklandı.
Pazartesi, 29 Temmuz 2019 08:36

OHAL döneminde KHK ile ihraç edilen ve geçtiğimiz Şubat ayında kaçırıldıkları ileri sürülen 6 kişiden 4'ünün gözaltında olduğu açıklandı. 

Söz konusu 4 kişinin aileleri sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda polisin kendilerini aradığı ve gözaltı bilgisi verdiğini duyurdu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bilgiyi doğrularken, henüz resmi bir açıklamanın gelmediğini aktardı.