59 yaşındaki yurttaşa Erdoğan’a hakaretten tutuklama

Denizli'de 59 yaşındaki Süleyman Uzel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Erdoğan'a hakaretten tutuklandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Süleyman Uzel (59), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA’nın haberine göre, Uzel hakkında, Facebook'taki paylaşımlarıyla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Buldan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzel'in sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını delil olarak topladı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de soruşturma kapsamında, 16 Mart'ta, Uzel'i evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Uzel, çıkarıldığı mahkemece “devlet büyüklerine hakaret” suçundan tutuklandı.