57 milyon seçmen için 308 milyon 318 bin oy pusulası basılacak

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için tam 308 milyon oy pusulası basılacak. Seçimde oy kullanacak seçmen sayısı 57 milyon olarak açıklanmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için ihale açtı. İhaleye son teklif verme süresi 10 Mayıs olarak belirlendi. Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) YSK için açtığı ihale çerçevesinde toplam 308 milyon 318 bin 160 adet pusula bastırılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bastırılacak pusulada üstte fotoğraf, altta isim olacak.

DMO’nun yayımladığı ihale ilanına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci oylaması için 77 milyon 79 bin 540 adet pusula bastırılacak. Seçimin ikinci oylamaya kalması halinde de yine aynı sayıda pusula temin edilecek. Seçimin ikinci oylamaya kalması ve ikinci oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde diğer pusulalardan farklı olarak 2 renkli pusula olacak. Milletvekili seçimleri için de yine aynı sayıda pusula olmak üzere toplamda 308 milyon 318 bin 160 adet pusula bastırılacak.

Seçimde oy kullanacak seçmen sayısı 57 milyon olarak açıklanmıştı.