555 bin metrekare AOÇ arazisi Menzilciler'e satıldı

Ankara Etimesgut Erler Mahallesi'nde bulunan 555 bin metrekarelik Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi Medipol'e verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 'AOÇ’yi talan eden zihniyet Cumhuriyeti talan eder. Artık yeter!' diye konuştu.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)'ne ait 555 bin metrekarelik hazine arazisi Medipol'un kurucu vakfı TEBA Vakfı'na verildi.

Ankara Etimesgut Erler Mahallesi'nde bulunan hazine arazisinin Medipol'e verilmesi hakkında konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ''Tam bir talan dönemi yaşıyoruz, Cumhuriyete açılan kapı Ankara Gar yerleşkesini parçalayarak Medipol Hastanesi’ne veriyorlar, aynı şekilde ağaçlandırılacak alan olarak belirlenen Bilkent Şehir Hastanesi’ne 3 km mesafede olan AOÇ arazisinden 555 bin metrekareyi de TEBA Vakfına yani Medipol’e yani Sağlık Bakanı’na veriyorlar'' dedi.

''TÜRKİYE BUGÜNE KADAR BÖYLESİNİ GÖRMEDİ''

Sözlerine, ''Türkiye bugüne kadar böylesini görmedi'' diye devam eden Candan, ''Cumhuriyetin Ankara’ya açılan kapısı Ankara gar yerleşkesi ile birlikte Cumhuriyetin biricik ve emsalsiz değeri AOÇ’den de Medipol’e çekilen peşkeş, artık tuzun koktuğunun göstergesidir’' dedi.

''AOÇ’Nİ TALAN EDEN ZİHNİYET CUMHURİYETİ TALAN EDER''

AOÇ'nin Cumhuriyet'in mekansal değerinin ifadesi olduğunu belirten Candan, sözlerini ''Bu alanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Birimi var, önce bu alana stadyum yapacağız dediler sonra stadyumdan vazgeçtiler sonra burasını kentsel dönüşüm alanı ilan ettiler, 2 emsalle konuta açtılar, biz bunlara dava açtık. Büyükşehir Belediyesi ile de hasılat paylaşımı arazi satışı üzerinden anlaşma yaptılar. Sonra nedenini bilmediğimiz şekilde kentsel dönüşüm kararından vazgeçtiler. Birinci derece tarihi ve doğal SİT alanı iken, SİT derecesini değiştirdiler, sürdürebilir kontrollü kullanım alanı haline getirdiler. 2018 yılının sonunda buraya plan değişikliği yaparak özel üniversite alanı haline getirdiler. Bu alanı da TEBA Vakfına yani Medipole devrettiler. Atatürk Orman Çiftliği bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün,kendi öz varlığı ile kurulup halkına emanet ettiği Cumhuriyetin kurucu değerlerinin mekansal ifadesi özgürleşme alanıdır. AOÇ’yi talan eden zihniyet Cumhuriyeti talan eder. Artık yeter!'' diyerek tamamladı.

MENZİL TARİKATI AOÇ'NE DE EL ATTI

Medipol'un arkasındaki Menzil Tarikatı'nın, Sağlık Bakanlığı'nı yönettiği biliniyor. Bu gelişme ile birlikte tarikat, AOÇ'ne de el atmış oldu.