550 yıllık İshak Paşa Hamamı satılığa çıkarıldı

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı, üzerine tabela asılarak satılığa çıkarıldı.

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Sultanahmet’teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı mülk sahibi tarafından satılığa çıkarıldı.

Tarihi hamamın sahibi olan ailenin 2014 yılında da 550 yıllık eseri 6 milyon dolara satışa çıkardığı, sonradan vazgeçtiği öğrenildi.

Gazete Damga'nın haberine göre, 2018'in sonunda yeniden satılmak istenen hamama 3 buçuk milyon dolar değer biçildi.

Mülk sahibi ailenin avukatı önceliklerinin hamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne trampa yoluyla vermek olduğunu söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde bulunan ve hamam ile eş değerde olan arsa ya da başka bir gayrimenkulle takas yapılabileceği belirtilerek, müdürlüğe bu yönde bir teklif verildiği açıklandı. Edinilen bilgiye göre hamam için yabancı şirketlerden de çok sayıda satın alma teklifi geldi. Türkiye'den de birçok büyük şirketin hamama talip olduğu, tarihi binayı müzayede salonu olarak kullanmak istedikleri öğrenildi.

