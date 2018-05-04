55 milyon seçmene 77 milyon oy pusulası basılacak

Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerde kullanılmak üzere basılacak oy pusulası sayısını açıkladı.
Cuma, 04 Mayıs 2018 22:14

YSK'nin 371 sayılı kararı ile "24 Haziran 2018 Tarihinde Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımı İşinde Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname" ve ihale ilanları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

Buna göre, cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada kullanılmak üzere 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası, milletvekilliği genel seçimi için de 77 milyon 79 bin 540 adet olmak üzere toplam 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak. YSK daha önce 55 milyon seçmen bulunduğunu açıklamıştı. 
Perşembe, 15 Mart 2018 07:09
AKP seçime böyle hazırlanıyor: 55 milyon seçmen için 500 milyon zarf
2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimler için hazırlıklara başlayan YSK'nin 55 milyon seçmen için sipariş ettiği zarf sayısı ortaya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) 500 milyon adet seçim zarfı siparişi verdiği öne sürüldü.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Sayıştay'ın hazırladığı raporla ortaya çıktığı belirtilen durumu değerlendiren CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, şu ifadeleri kullandı:

"YSK'nın DMO'ya 500 milyon adet seçim zarfı sipariş etmesi büyük şaibe yaratır. Biz seçimlerde hile yapılacağını dile getiriyoruz. Son yasa ile sandık kurulu mührü olmayan zarflar da kabul edilecek. Bu gelişme adeta bizi doğruluyor. 500 milyon adet seçim zarfı ne yapılacak? TBMM'ye bu konuda önerge de verdim."

Üç seçimde her seçmen, iki ayrı zarf kullanacak. 55 milyon seçmen için 110 milyon zarf gerekiyor. Yasa gereği zarflar seçmen sayısının yüzde 18'i oranında daha fazla basılıyor. Bu durumda yaklaşık 130 milyon zarf gerekiyor.

7 Haziran 2015 seçimlerinde fazla basılan oy pusulaları ve zarfları tartışma konusu olmuştu. YSK, 2015 genel seçimlerinde 53 milyon 741 bin 838 seçmen için 73 milyon 988 bin 955 oy pusulası bastırmıştı. O dönem YSK Başkanı Sadi Güven, "Yasa gereğince fazla basılan oy pusulaları ve kullanılmayanlar da yine siyasi partilerin tutanağıyla geri toplanıyor" demişti.