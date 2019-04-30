545 bin esnaf battı

Türkiye’de kriz nedeniyle 5 yılı aşkın sürede yarım milyonun üstünde esnaf iflas etti.

Türkiye'de kriz nedeniyle son 5 yılda batan esnaf sayısı 545 bin oldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, son dört yıllık verilere bakıldığında 2018’de kepenk indiren esnaf sayısında ciddi artış var. 2015’te 97 bin 715 esnaf iflas ederken geçen yıl bu sayı 106 bin 167’e fırladı. Geçen yıl sonunda 1 milyon 772 bin olan esnaf sayısı ise bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 753 bine düştü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) ise borç miktarı artıyor. Gemiyi yüzdürmek için borca sarılan binlerce işletme borcunu döndüremediği için batıyor. Batık KOBİ kredisi miktarı son bir yılda yüzde 85 artışla 47 milyar 265 milyon TL’ye çıktı. Takipteki KOBİ sayısı ise bir yılda 47 bin 592 artışla 361 bin 707 kişiye fırladı.