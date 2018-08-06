54 Alman Türkiye sınırından geri çevrildi

Bu yılın ilk 7 ayında 54 Alman vatandaşının Türkiye sınırından geri çevrildiği açıklandı.

Almanya'da Sol Parti'nin soru önergesine Devlet Bakanı Michael Roth tarafından verilen yanıta göre, bu yıl en 54 Alman vatandaşının Türkiye'ye girmesine izin verilmedi. Türkiye'nin sınır kapılarında geri çevrilen Almanların sayısı 2017 yılında 95 olmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de siyasi nedenlerle gözaltına Alman vatandaşlarının sayısında ise gerileme kaydedildi. Darbe teşebbüsünü izleyen 2016 yılında 24 Alman tutuklanmışken, 2017 yılının ilk yedi ayında altı Alman gözaltına alındı. Tutuklananlardan ikisi tahliye edildi. 2016 ve 2017 yılında gözaltına alınanlardan üçünün tutukluluk hali sürüyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, bakanlığın açıklamasında "gözaltına alınma" ve sınırdan geri çevrilme riskinin yüksek olduğu belirtiliyor. Özellikle Türkiye'de özel ve şahsi ilişkileri olanların 2017 başından bu yana gerekçe göstermeden sınırdan geri çevrilebildiği, bu kişilerin uzun süre gözaltında tutulabildiği ve mobil telefonlarına el konulup içeriğinin arandığı da Dışişleri Bakanlığının açıklamasında yer alıyor.