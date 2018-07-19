'526 imzaya ulaştık' diyen imzacılara CHP yönetiminden yanıt

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için noter kanalıyla imza veren delege sayısını ise 526 olarak açıkladı. CHP Genel Merkezi ise bu sayının 400'lerde olduğunu açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 'CHP'de sayıları yarıştıracak halimiz yok. Kurultay büyük vicdanımız. Delegeler kurultay topla derse toplanır' dedi.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP 'li delegelerin 526 imzaya ulaştığı belirtilirken, CHP Genel Merkezi ise gelişmeleri yakından takip ediyor.

CHP kurultay delegelerinin pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza verme süreci devam ediyor.

OIağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını basın toplantısı ile duyuran CHPBilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için noter kanalıyla üç günde imza veren delege sayısını ise 526 olarak açıkladı. CHP Genel Merkezi ise bu sayının 400'lerde olduğunu belirterek sürece yakından izliyor.

TUNCAY ÖZKAN: KURULTAY BÜYÜK VİCDANIMIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, değişim talebinde bulunanların, "olağanüstü kurultay için şu ana kadar 526 imza toplandı" açıklamalarını değerlendirdi.

"CHP'de sayıları yarıştıracak halimiz yok. Kurultay büyük vicdanımız. Büyük vicdan, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri, olup biteni seyrediyor" diyen Özkan, delegelerin "kurultay topla" demesi durumunda, bunun gerçekleşeceğini belirtti.

Özkan, şunları ifade etti:

"İmzalar yeterli sayıya ulaştıysa, o zaman bu konuşmaların, CHP tabanını germenin, üyeleri rahatsız etmenin, bir kavga gürültü görüntüsü vermenin anlamı yok. Bu süreçte önemli olan şey CHP 'nin dengesini, gücünü korumaktır. Bu açıklamalarla durumu medya savaşı haline dönüştürmenin bir anlamı yok. Biz, arkadaşlarımızın elindeki imza sayısının 400'ü biraz geçtiğini illerden gelen bilgilerden görüyoruz. Eğer arkadaşlarımızın elinde yeterli imza varsa, yasal prosedür belli, genel merkeze getirip verecekler. Bunu böyle medya şovuna, yarışa dönüştürüp partinin imajını zedelemenin bir anlamı yok. Bununla bir şey elde edilemez."

SÜRENİN TAMAMLANMASINA 11 GÜN KALDI

CHP tüzüğüne göre imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu yani 625 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor. Buna göre imzaların toplanması için 11 günlük süre daha bulunuyor.