51 milyon liraya yapılan hastane 3 yıldır açılmadı

2012 yılında yapımına başlanan ve 2015 yılında inşası tamamlanan yeni devlet hastanesi, 3 yıldır açılmadı. Hastanenin duvarlarında çatlaklar oluştuğu belirtiliyor.

Gümüşhane'de 2012 yılında yapımına başlanan ve 2015 yılında inşası tamamlanan yeni devlet hastanesi, 3 yıldır hizmete açılmadı.

51 milyon liraya mal olan, içerisinde 200 yatak, 10 ameliyathane, 30 yoğun bakım ünitesi bulunan hastanede sadece MR ünitesi hizmet verirken, binanın yer aldığı alanda heyelan riskine karşı zemin güçlendirme ve heyelan önleme çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

'EN KISA SÜREDE HİZMETE ALINACAK'

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, hastaneyi mümkün olan en kısa sürede hizmete alacaklarını söyledi.

Kentte, Bağlarbaşı mevkiinde yapımına 2012 yılında başlanan ve 51 milyon liraya mal olan 8 katlı, 200 yataklı ve bünyesinde 10 ameliyathane ile 30 yoğun bakım ünitesi yer alan yeni devlet hastanesinin inşaatı 2015’te tamamlandı.

BİNADA VE ZEMİNDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

İnşaatının tamamlanmasının ardından, yamaç arazide elde edilen alan üzerine inşa edilen hastane binasında ve zemininde çatlaklar oluştuğu gözlendi.

Yüklenici firma aracılığıyla, hastane binasının çevresinde olası bir kayma riskinin önüne geçebilmek için arazide 'fore kazık' uygulamasıyla önlem alınması gündeme geldi. Fore kazık uygulanacağı planlanan ve kayma riski taşıyan alan için harekete geçen Gümüşhane Valiliği de Gümüşhane Üniversitesi'nden bazı jeoloji, inşaat ve harita mühendisliği bölümlerinde görevli akademisyenlerle görüştü, ortak çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, hastanenin hizmete girebilmesi için bölgede 40 milyon liralık maliyeti bulması öngörülen zemin güçlendirme ve heyelan önleme çalışmalarının yapılması gerektiği belirlendi. Mevcut binada sadece MR ünitesinin faaliyette olduğu hastanede, çalışmaların kısa süre tamamlanarak diğer ünitelerin de hizmete açılması planlanıyor.

HALK TEPKİLİ

Yeni devlet hastanesinin 3 yıldır hizmete girmemesine tepki gösteren bazı vatandaşlar da yetkililere seslendi, acil çözüm bulunmasını istedi.

Yeni hastaneye ulaşımın zor olduğundan yakınan Fatma Onar, "Belki ellerinde değil, belki olmadı, bilemiyorum. Ama hastanenin kaydığını, sadece çamaşır yıkandığını ve MR çekildiğini söylüyorlar. Biz bundan memnun değiliz. Şehir merkezinden hastaneye ulaşım da zor. İnsanlar taksi tutup gitmek zorunda kalıyorlar. Herhangi bir servis yok. Kesinlikle bir çözüm bulunmalı" dedi.

YANLIŞ ALANA YAPILMIŞ

Hastanenin yapılacağı alanın zamanında yanlış tercih edildiğini öne süren Nevzat Ayvaz ise "Hastane yapıldı, yapılacak, denildi. Sonra yolun kaydığını öğrendik" diye konuştu.

Hastanenin ihmal ve yanlış tercihten dolayı faaliyete geçemediğini ve binada çatlaklar oluştuğunu ifade eden Fikret Özdamar ise "Hastanede çatlakların oluştuğu, yağmur yağdığında acil kısma devamlı su dolduğu, yolun devamlı kaydığı, zeminin bozuk olduğu, zeminde 3 katman olduğu, orta katmanında kayma oluştuğu tespit edilmiş. Mühendislerin böyle bir bilgi verdiği ve bu nedenle açılmadığını biliyorum. İhmal ve yanlış tercih olmuş. Zemin etütleri tam olarak sağlıklı bir şekilde yapılmamış" ifadelerini kullandı.

ODTÜ'DEN GELEN HEYET İNCELİYOR

Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise yaklaşık 2 hafta sürecek çalışma boyunca Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) gelen uzmanların yapacakları çalışmanın ardından kararın verileceğini söyledi. Vali Memiş, hastaneyi mümkün olan en kısa sürede hizmete alacaklarını da kaydetti.

Valilik de bölgedeki arazinin yapısı ve sorunlarının çözümü noktasında ODTÜ'den yardım istedi. Davet üzerine ODTÜ'den Gümüşhane'ye gelen bir grup uzman heyetin, hastane ve çevresinde inceleme çalışmalarına başladığı öğrenildi.