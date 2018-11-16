'500 TL ver, öğretmen ol' dönemi: 45 sahte öğretmenin görevine son verildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1sahte diploma ile görev yaptığı tespit edilen 45 öğretmenin görevine son verildiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sahte diploma ile görev yaptığı tespit edilen 45 öğretmenin görevine son verildiğini açıkladı.

Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, sahte diploma haberleri basında yer aldığına dikkat çekerek, “Hatta bazı internet sitelerinde ‘noter onaylı üniversite diploması fiyatı 500 TL'dir, noter onaysız üniversite diploması fiyatı 400 TL'dir, diplomalar sahtedir, belediye, devlet, askeriye, polislik, güvenlik görevlisi gibi devletin kamu ve kuruluşlarında asla geçerli değildir. Sadece özel sektörde geçerlidir...’ gibi bilgiler yer almaktadır” dedi.

Sahte diploma haberlerine son dönemde yenilerinin eklendiğini anlatan Gürer, bu diplomaların nasıl hazırlandığı, nasıl hiçbir denetim yapılmadığının da merak konusu olduğunu ifade etti.

Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bakanlığımız kadrolarına atanan tüm personelin atanmasına ilişkin belgeler incelenmekte ve ilgili kurumlardan teyit edilmekte olup bu kapsamda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sahte diploma ile görev yaptığı tespit edilen 45 (kırkbeş) öğretmenin görevine son verilmiştir” açıklamasında bulunu.