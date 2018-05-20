50 öğrenci alacak okula 6 bin başvuru

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Galatasaray İlkokulu’nun birinci sınıfına alınacak 50 öğrenci için 6 bin başvuru yapılınca kura günü bahçede adım atacak yer kalmadı.

Galatasaray İlkokulu’nun birinci sınıfına 2018-2019 eğitim yılında alınacak olan 50 öğrenci için 6 bin başvuru yaptı. Bugün saat 10.00 sıralarında Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Galatasaray Lisesli ve İlkokulu yetkilileri huzurunda kura gerçekleştirildi. Sadece 50 öğrencinin kabul edileceği kuraya 6 bin kişi başvurunca bahçede adım atacak yer kalmadı. Velilerin çocuklarıyla beraber sıcağın altında heyecanlı bekleyişini sürdürürken, çocuklardan bazıları da bekleyişe yenik düşüp annesinin kucağında uyudu.

Öte yandan kurayla belirlenen aday öğrencilerin Galatasaray İlkokulu’na ön kayıtları 21-22-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 50 aday yedek liste olmadan belirlenecek. Kontenjanın dolmaması halinde, listedeki adaylar arasında 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yeniden kura çekilişi olacak. İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrencilerin ön kayıtları 29 Mayıs Salı günü alınacak.