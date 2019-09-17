50 kişiyle adliyeye gelen AKP’li vekilin firari abisi tutuklandı

Urfa Suruç’ta bir aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan aranan firari cinayet şüphelisi Enver Yıldız, aşiret mensubu 50 kişiyle adliyeye gelerek teslim oldu. AKP Urfa milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi olan Enver Yıldız tutuklandı.

Urfa’nın Suruç ilçe merkezinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının silahlı saldırısı sonucu çıkan ve daha sonra yaralıların kaldırıldığı hastanede devam eden, 4 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız teslim oldu.

Suruç'ta Şenyaşar ailesine ait işyerine yönelik saldırıda 4 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan firari cinayet şüphelisi Enver Yıldız, olaydan 15 ay sonra yakınları ve aşiret mensubu 50 kişiyle birlikte adliyeye gelerek teslim oldu. Yıldız, tutuklandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yıldız’ın teslim oluşu sırasında polis adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

OTURMA EYLEMİ BAŞLATMIŞLARDI

Saldırıda eşi Hacı Esvet Şenyaşar ve oğulları Celal ile Adıl Şenyaşar’ı kaybeden Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, yargı sürecinde ilerleme olmadığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Saldırıda AKP’li vekil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız da yaşamını yitirmişti.