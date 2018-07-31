'50 imza geri çekildi' iddiası: CHP mahkemelik olacak

CHP'de olağanüstü kurultay sürecinin partiyi mahkemelik yapma ihtimali giderek yükseliyor.

CHP'de kurultay için gerekli 626 imzanın 6 üstüne çıkan muhaliflerin toplam 632 imza topladığı belirtiliyor.

İmzalar perşembe günü genel merkeze iletilecekken, genel merkez mükerrer, ölüm, imzasını geri çekenler açısından inceleme yapacak. Sözcü gazetesinin haberine göre, 50 civarında delegenin imzasını geri çektiği belirtilirken, değişim isteyenler verilen imzanın geri çekilmesinin mümkün olmadığını savunuyor. Bu nedenle geri çekilen ıslak imzalar hukuki tartışma yaratacak. Bu durumda çözüm yolu da mahkeme olacak. Kurultay çağrısı yapanlar ‘Bu tartışmayı mahkemeye taşımak istemiyoruz' açıklaması yaptı.