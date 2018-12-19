5 yıllık memurluğunun neredeyse tamamını izinde geçirdi, ardından Saray'a atandı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un kızı ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün eşi İlknur Gül, beş yıllık memuriyet hayatının büyük bölümünü izinli geçirdikten sonra 15 Aralık’ta Saray’a atandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ve kayınpederi olan Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç’un yıldızları HAS Parti’den AKP’ye geçtikten sonra parladı.

Partide seçim işleri ve yerel yönetimler gibi önemli genel başkan yardımcılığı görevlerini yürüten ve 24 Haziran seçimlerinden sonra da Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Abdülhamit Gül’ün eşi İlknur Gül de tıpkı eşi gibi beş yıllık memuriyet hayatında “hızla” yükseldi.

İKİ YIL ÜCRETSİZ İZİN İSTEDİ

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre eşinin parti yönetiminde görev yaptığı süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlayan İlknur Gül’ün beş yıllık memuriyet hizmeti bulunuyor.

Ancak kadrosu Büyükşehir Belediyesi’nde görünse de oraya neredeyse hiç uğramadan maaş aldığı belirtiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladıktan kısa süre sonra doğum iznine ayrılan İlknur Gül, doğum izni bittikten sonra da 14 Eylül 2015 tarihinden itibaren “doğum yapması” nedeniyle iki yıl ücretsiz izin istedi.

İlknur Gül’e yasada öngörülen süre düşülerek bir yıl 11 ay 5 gün izin verildi.

İKİ YILIN ARDINDAN BİR YIL DAHA İZİN ALDI

Gül, bu izin biter bitmez 19 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden ücretsiz izne çıktı.

İlknur Gül, iki ay sonra ücretsiz iznini keserek 17 Ekim’de 2017’de yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı’ndaki görevine döndü.

İZİNLERİ BİTİNCE BAŞBAKANLIĞA GEÇTİ, YENİDEN İZİN ALDI

Ancak dönmesiyle ayrılması bir oldu ve göreve başladığının ertesi günü geçici görevle Başbakanlık’ta görevlendirildi.

Orada da aynı yöntemi kullandığı belirtilen Gül, Başbakanlığın kapatılmasının ardından yeniden eski kadrosuna dönüş yaptı.

MEMURKEN AKP PROPAGANDASI YAPTI

İlknur Gül , kısa süre önce Belediye’den ayrılarak 15 Aralık tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nda mimar kadrosuyla işe başladı.

İlknur Gül, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz izinli olduğu ve Başbakanlık’ta “görev yapıyor” göründüğü dönemde 657 sayılı yasaya tabi kamu görevlilerinin uymak zorunda oldukları yasakları bir kenara bırakarak katıldığı toplantılarda AKP propagandası yaptı.