24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Meclis'te grup kurmaya hak kazanan 5 partinin tamamının temsil edildiği il sayısı 8 oldu.

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonucuna göre, TBMM'de grup kuracak olan AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin tamamının temsil edildiği il sayısı 8 oldu.

8'i de büyükşehir olan bu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin.

İstanbul, TBMM'ye AKP'den 43, CHP'den 27, HDP'den 12, İyi Parti ve MHP'den 8'er milletvekili gönderdi.

Ankara'nın AKP'den 15, CHP'den 10, MHP ve İyi Parti'den 5'er, HDP'den 1 milletvekili oldu.

İzmir'in CHP'li 14, AKP'li 8, HDP, MHP ve İyi Partili 2'şer milletvekili TBMM'de yer aldı.

Adana'yı AKP'li 5, CHP'li 4, MHP, HDP ve İyi Parti'li 2'şer, Antalya'yı AKP'li 6, CHP'li 5, İyi Partili 3, MHP ve HDP'li 1'er, Gaziantep'i AKP'li 8, CHP ve MHP'li 2'şer, İyi Parti ve HDP'li 1'er, Kocaeli'yi AKP'li 7, CHP'li 3, MHP, HDP ve İyi Partili 1'er, Mersin'i AKP'li 4, CHP'li 3, MHP, HDP ve İyi Partili 2'şer milletvekili temsil edecek.