AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Özhaseki, 2014 seçimlerindeki şaibe iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeni Şafak'tan Mehmet Acet'e konuşan Özhaseki, "Emin olun 25 yıldır seçimlere giriyorum, 5 kere belediye başkanı seçildim. Yeminle söylüyorum nasıl oy çalınır bilmiyorum" dedi.

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Özhaseki’ye 2014 Ankara seçimleriyle ilgili bu şaibe iddialarını sorduğumda, inançlı bir insanın ancak yüzde yüz emin olduğu hallerde başvurabileceği bir yöntemle, yani ‘yeminli’ bir ifade ile yanıt verdi:

“Emin olun 25 yıldır seçimlere giriyorum, 5 kere belediye başkanı seçildim. Yeminle söylüyorum nasıl oy çalınır bilmiyorum. Şundan dolayı. Her partinin müşahidi var, devletin görevlileri var. Bunlar imza atıyor. En ufak bir hata işine mal olur memurun. Herkesin elinde kamera var açığa çıkan oyların hangi partiye gittiği görülüyor. O seçimlerde de hiçbir şekilde şaibeli bir durum yok.”

Özhaseki, bu konuları konuşurken Muharrem İnce’den örnek verdi.

“İnce yiğit çıktı, “Adam kazandı” dedi geçti. Keşke bunlar da böyle olsa” dedi.

Gerçi Muharrem bey 24 Haziran gecesi o ifadeyi bir gazeteciye kayıt dışı olması arzusuyla söylemişti ama sonuçta söylediklerini inkar da etmedi.